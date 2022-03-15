РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 11 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе заболели 36 992 человека, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье было выявлено 650 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 952 238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 528 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 911 115 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>