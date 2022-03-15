РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. В подмосковном Подольске водители сбили двух несовершеннолетних пешеходов с 5 по 12 марта, аварии произошли во дворе дома и на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

12 марта в 17:55 на улице 50 ВЛКСМ во дворе дома №18А водитель легковушки наехал на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП ребенок получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства произошедшего.

5 марта в 20:10 на улице Свердлова, у дома 30, корпус 1 водитель легкового автомобиля сбил подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший получил травмы. В ходе проверки установят все обстоятельства трагедии.