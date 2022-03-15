РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. В подмосковном Королеве иномарка сбила пожилого мужчину на тротуаре, сообщила «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

ДТП произошло во вторник днем на проспекте Космонавтов, напротив ТЦ «Гелиос». Серая иномарка вылетела на тротуар и сбила мужчину.

«Машина сбила пожилого мужчину, еще и разбила витрину магазина «Башкирский мед», разбиты два больших стекла», - сказала собеседница агентства.

Очевидцы вызвали скорую, медики оказали первую помощь.

В отделе ГИБДД сообщили, что выясняют обстоятельства ДТП.