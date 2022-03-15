РИАМО - 15 мар. В Украине продолжается проведение спецоперации российских вооруженных сил по демилитаризации этой страны. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с нанесением удара по бронетехнике ВСУ, сообщает Федеральное агентство новостей.
На видео ведомства видно две боевые машины пехоты украинской армии. С помощью беспилотника по ним был нанесен высокоточный удар. Обе БМП были полностью уничтожены.
Спецоперация в Украине началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Как заявляет Минобороны России, удары наносятся исключительно по украинским военнослужащим и объектам военной инфраструктуры.
В ответ на проведение спецоперации западные страны ввели экономические санкции в отношении России.
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