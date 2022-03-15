РИАМО - 15 мар. Вопрос об ужесточении наказания за продажу и покупку валюты на черном рынке могут поднять в России в ближайшее время. Об этом заявила сенатор Ольга Ковитиди, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что вопрос об ужесточении наказания за теневые валютные операции будет рассматриваться в рамках статьи о незаконном предпринимательстве.
По словам сенатора, для введения новых мер депутаты должны будут максимально быстро изучить правоприменительную практику по этой категории дел.
Сейчас для граждан и ИП, осуществляющих незаконные покупку и продажу иностранной валюты в обход банков, предусмотрен штраф. Наказание за подобное нарушение может составить от 75% до 100% суммы незаконной операции.
Ранее Центробанк России изменит порядок расчета курса доллара к рублю. Официальный курс доллара к рублю на основе данных Мосбиржи будет устанавливаться о средневзвешенном курсе в сделках, заключенных с 10:00 до 16:30.
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