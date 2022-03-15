РИАМО - 15 мар. Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что вопрос о смене режима на Украине не поднимался в ходе двусторонних переговоров РФ и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия не ставит задачей смену режима на Украине, народ должен определять свое будущее», — сказал Мешков на пресс-конференции.

Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в онлайн-формате 14 марта.

Специальная военная операция российских сил на Украине началась 24 февраля. Цель ВС РФ – демилитаризация соседнего государства. Страны ЕС и США отреагировали на решение России новыми жесткими санкциями.

Евросоюз также утвердил четвертый пакет санкций в отношении России. Он предусматривает запрет на инвестиции в сферы энергетики. Также под санкции попадут порядка 600 граждан РФ, включая крупных бизнесменов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова официального представителя Госдепа США Джен Псаки о «сокрушенной» экономике России не отражают реальность.

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