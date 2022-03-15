РИАМО - 15 мар. Москва и Подмосковье занимают первое и второе места, соответственно, в Центральном федеральном округе России по обороту оптовой и розничной торговли, сообщает пресс-служба Мосстата.

Во вторник отмечают День торговли. В прошлом году в оптовой торговле в столице трудились 528,4 тыс. человек, а в розничной – 381,0 тыс. человек.

Оборот оптовой торговли в январе этого года в столице составил 2 722 768,5 млн рублей. Это 29,5 % оптового торгового оборота РФ.

В оптовой торговле Подмосковья в прошлом году работало 174,6 тыс. человек, а в розничной – 229,9 тыс. человек.

Также общий оборот розничной торговли области в январе этого года составил 158 154,5 млн рублей или 8% от показателей розницы в РФ.

В январе этого года оптовики в Москве продали 10914,1 т мяса и мяса птицы, 10720,1 т колбасных изделий, рыбы и рыбной продукции 19412,8 т. В Подмосковье: мяса и мяса птицы – 32765,7 т, колбасы – 6527,9 т, рыбы – 13433,8 т.

В январе в Москве в розницу продали на 10295,5 млн рублей мяса и мяса курицы, на 2603,5 млн рублей – рыбы, ракообразных и моллюсков, консервы рыбы на 484,8 млн рублей. В Подмосковье – мяса и мяса птицы продали на 9987,8 млн рублей, рыбы, ракообразных и моллюсков – на 2646,1 млн рублей, консервы рыбы – на 555,1 млн рублей.

Таким образом, оборот оптовой торговли на январь 2022 года вырос в Москве на 87,5% к январю прошлого года и составил 2723 млрд рублей, в Подмосковье вырос на 111,6% и составил 667 млрд рублей.

Оборот розницы вырос в столице на 98,7% и составил 480 млрд рублей, в Подмосковье – вырос на 105,0 и составил 258 млрд рублей.

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