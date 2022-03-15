РИАМО - 15 мар. Администрация подмосковного Реутова открыла дополнительные каналы для связи с местными жителями, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

Открыт новый информационный канал города Реутова, подписаться на него можно по ссылке. Также официальную информацию по-прежнему в оперативном режиме можно получать в Telegram-канале города.

Накануне Станислав Каторов сообщил о прекращении ведения личных страниц в соцсетях Instagram и Facebook и переходе на платформы Telegram и «ВКонтакте».

Полный список официальных Telegram-каналов Реутова опубликован на сайте администрации округа.