РИАМО – 15 мар. «МегаФон» повысит скорость интернета для клиентов с максимальными тарифными планами. В частности, таким абонентам будет бесплатно подключена опция pre-5G, добавляющая до 30% к обычной скорости интернета, рассказали в компании. Изменения коснутся тарифов VIP, «Максимум» и «Премиум». Пользователи других тарифов оператора смогут подключить pre-5G за 399 руб. в месяц.

«Когда появилась связь LTE, используемые в ней технологии можно было применять и для улучшения качества предыдущего стандарта 3G. То же самое касается и стандарта 5G. Опробованные на этом стандарте технологии позволяют улучшить качество связи и управление трафиком в стандарте LTE», — сообщил Forbes руководитель по архитектуре радио и опорной сети «МегаФона» Дмитрий Точилин.

«МегаФон» стал первым российским оператором, предложившим новую модель формирования тарифов. Теперь они отличаются не только пакетом бесплатных минут, смс и других услуг, но и скоростью мобильного интернета. Как отмечает руководитель агентства Content Review Сергей Половников, ранее по такому пути формирования тарифов пошла Финляндия, где операторы отказались от лимитных тарифов.

На сегодняшний день опция pre-5G предлагает абонентам максимально возможную скорость в сетях LTE в России.