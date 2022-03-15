РИАМО - 15 мар. За минувшие сутки на территории Москвы выявили 999 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составил 2 723 291, сообщает городской оперштаб.

Со вторника в столице отменили масочный режим. Теперь средства индивидуальной защиты не нужно надевать в общественных местах – транспорте, торговых центрах, МФЦ и так далее.

Также со вторника отменено обязательное измерение температуры тела у сотрудников перед началом рабочего дня. Еще больше не будут проводить проверки по соблюдению антиковидных мер.

При этом в городе продолжается вакцинация от инфекции. Сделать прививки от коронавируса по-прежнему можно в городских поликлиниках бесплатно.

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