РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 мар. В рамках проекта «Чистая Страна» активисты проверили контейнерные площадки на улице Пушкина в Щелкове, сообщает пресс-служба Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

«В рамках партийного проекта «Чистая Страна» регулярно осматриваются городские контейнерные площадки на предмет выявления нарушений. Мы ориентируемся на жалобы граждан и обращения в социальных сетях, выезжаем на указанные места. Считаю, что комплексный подход в реализации данного проекта призван решить множество экологических проблем», – сказал член местного политсовета Щелковского отделения партии Антон Малинин.

Мониторинг продолжается уже больше года. Активисты постепенно охватывают все части городского округа. Щелковские молодогвардейцы и единороссы регулярно участвуют в выездах совместно с рабочей группой администрации городского округа по решению проблем в части вывоза твердых коммунальных отходов.