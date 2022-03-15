РИАМО - 15 мар. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 650 случаев заражения Covid-19, с начала пандемии в регионе выявили 952 238 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ситуация с распространением Covid-19 в регионе заметно улучшилась. Это позволило властям принять решение об отмене масочного режима и обязательного соблюдения социальной дистанции.

В связи с отменой ряда антиковидных требований в Московской области прекращены проверки их соблюдения. Также в регионе закрывают ковидные госпитали.

В то же время в регионе по-прежнему можно сделать прививку от коронавируса.

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