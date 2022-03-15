РИАМО - 15 мар. На северном отрезке Московского скоростного диаметра завершается бетонирование плиты дорожного полотна эстакады длиной 2,4 км, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы завершаем бетонирование плиты дорожного полотна эстакады в районе Алтуфьевского шоссе на северном отрезке Московского скоростного диаметра. Строители приступают к сооружению насыпи за крайней опорой эстакады на съезде в сторону Ярославского шоссе, продолжается установка пролетного строения эстакады в проектное положение в районе Дмитровского шоссе», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель мэра, эстакада протяженностью 2,4 километра станет одной из самых длинных в столице.

«Она протянется от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе, пересекая участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку и Савеловское направление МЖД», - пояснил Андрей Бочкарев.

По словам руководителя департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, всего на участке Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе предусмотрено строительство дорог общей протяженностью 22,6 километра.

«В том числе проектом предусмотрено строительство трех эстакад основного хода и двух эстакад съезда, реконструкция моста через реку Яузу и строительство трех мостов через реку Лихоборку. Также ведется реконструкция подземного пешеходного перехода на станции метро «Ботанический сад». Будет реконструировано два выхода, построен дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан. Кроме этого, построен пешеходный тоннель в районе дома 16, строение 1, на Сигнальном проезде», - добавил Рафик Загрутдинов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием «Московский скоростной диаметр».

«Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность – более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой. Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут», – написал Сергей Собянин в своем блоге.