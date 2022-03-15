РИАМО - 15 мар. В России за прошедшие сутки подтвердили 36 678 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в стране выявили 17 412 919 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

В последнее время в стране отмечается снижение числа заболевших коронавирусом за сутки, а также количества госпитализированных Covid-пациентов.

В Московском регионе из-за стабилизации эпидситуации по инфекции отменили обязательное ношение масок в общественных местах и пассажирском транспорте.

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