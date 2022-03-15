РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Жители Подольска могут по вторникам записаться на прием к главе округа Дмитрию Жарикову, который проводит регулярные встречи с населением.

Жариков 14 марта провел очередной прием граждан по личным вопросам. Проблемы, которые волновали подольчан, касались комплексного благоустройства дворовых и городских территорий, строительства площадки для выгула собак, подключений к сетям теплоснабжения, а также заключения договора о предоставлении в пользование общедомовым имуществом операторам связи и другие.

Глава округа по всем поступившим вопросам дал разъяснения. Некоторые из обращений передал для дальнейшего рассмотрения в соответствующие структурные подразделения администрации.

«Личный прием граждан провожу каждую неделю. Запись на прием осуществляется по вторникам с 14:00 до 18:00 по телефонам: 8(496)755-57-80, 8(496)755-57-27», - написал Жариков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».