РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. Ранее судимого мужчину из подмосковной Балашихи подозревают в краже из кармана местного жителя мобильного телефона, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию мкрн Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что возле одного из домов на Разинском шоссе у него из кармана был похищен мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 36-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Балашихинским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.