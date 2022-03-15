РИАМО - 15 мар. В ночь на вторник специалисты начали снимать стикеры с призывом надевать маски и соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте Москвы. В работе задействованы порядка 300 человек, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Таких стикеров в транспорте было размещено порядка 30 тыс. Теперь столичный транспорт принимает доковидный вид.

Также рабочие занимаются снятием разметки, указывающей горожанам, где лучше ждать вагон, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Всего это 100 км ленты.

«Те, кто захочет, могут продолжать носить маски. Мы сохраним усиленный регламент уборки всех вагонов и всех поверхностей, к которым прикасаются пассажиры. Также продолжит работать крупнейшая в мире сеть бесплатных санитайзеров — около 3 тыс. штук. Благодарим москвичей, которые сознательно выполняли все рекомендации врачей несколько лет — маски в городском транспорте носили практически все пассажиры, это помогло снизить риски заболевания коронавирусом», — сказал заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим в общественных местах столицы, который действовал с мая 2020 года.