РИАМО - 15 мар. В середине этого года в столичных «Лужниках» будет открыт международный центр самбо и центр бокса. Строительная готовность объекта составляет 80%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время готовность объекта составляет 80%. Сейчас идут работы по оснащению центра медиасистемами и электроникой. Мы планируем открыть спортивный объект до конца второго квартала этого года», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Центры самбо и бокса объединит общий фасад, объекты разместятся симметрично друг другу. Потоки посетителей не будут пересекаться и оба объекта будут функционировать независимо.

Одной из особенностей здания является зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания.

В строящемся объекте расположатся трибуны для соревнования, которые смогут принять 1,6 тыс. зрителей. Также там будут тренировочный зал, бассейн, блок сауны и хаммама, медико-восстановительный центр и другие спортивные залы.

А еще в центре бокса появятся зал для соревнований на два ринга. Его трибуны смогут принять 2 тыс. зрителей, также предусмотрены места для инвалидов. Кроме того, там появится тренировочный зал, бассейн, универсальные и конференц-залы.