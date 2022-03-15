РИАМО - 15 мар. Предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар для потребителей в РФ будут представлены в правительство страны на этой неделе. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер России Андрей Белоусов, пишет газета «Известия».

Поручение было дано ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и ФНС.

Согласно данным Росстата, с 5 по 11 марта в стране сахар вырос в розничной цене на 12,8%. Данный показатель является рекордным за неделю за последние 2 года.

«Задача — выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок, и принять меры, а не ввести госрегулирование», - пояснил Белоусов.

Ранее Минпромторг и Минсельхоз РФ поддержали предложения торговых сетей ввести ограничение на продажу некоторых товаров в одни руки. Инициатива касалась и сахара.

Ритейлеры решили, что один покупатель за один раз может приобрести максимум 5-10 кг (в каждой сети установили свой норматив). При этом торговцы отметили повышенный спрос на сахар в некоторых регионах РФ. Перекупщики и малый бизнес начали активно скупать продукты, в том числе сахар. Данное ограничение должно было уменьшить возросший спрос.

В Минсельхозе отметили, что на сегодняшний день производители сахара в РФ выполняют все взятые на себя обязательства перед торговыми сетями и промышленностью.

Кроме того, в стране выявили случаи недобросовестной работы посредников, которые придерживают у себя сахар. Министерство промышленности и торговли РФ собрало с торговых сетей список подобных организаций и отправило его в ФАС.