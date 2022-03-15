РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. Спасатели Балашихи в ходе очередного рейда измерили толщину ледовой поверхности водоемов и провели разъяснительные беседы с любителями подледного лова. Жителей округа предупредили, что толщина льда стремительно сокращается, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники «Мособлпожспаса» совместно с Государственной инспекцией по маломерным судам ГУ МЧС России по Подмосковью и работниками администраций городских округов продолжают следить за безопасностью на водоемах региона, определяя опасные для выхода на лед места и призывая всех жителей соблюдать правила безопасности на льду.

По словам начальника областной противопожарно-спасательной службы Геннадия Пестова, толщина льда водных объектов региона стремительно сокращается.

«Только за сутки ледовая поверхность Саввинского пруда в Балашихе стала тоньше на 4 см, лед на реке Сестре в Клину потерял 1 см толщины. В Орехово-Зуевском городском округе ледовый панцирь Стахановского озера сократился в 2 раза: вместо 30 см ледяной толщи осталось всего 15 см неоднородной ледяной поверхности», – сказал Пестов.

Он добавил, что многие водоемы региона уже освободились ото льда, но на которых еще сохраняется ледовая поверхность, имеющая рыхлую структуру, выход на которую небезопасен.

«С каждым днем лед снизу истончается водой, а сверху тает под воздействием плюсовых температур. Пропитываясь талой водой, ледяной панцирь становится хрупким и не выдерживает вес человека. Во время патрулирования спасатели предостерегли рыбаков от выхода на непрочную поверхность водоемов, напомнили им способы самоспасения и рассказали о подручных средствах спасения, с помощью которых можно прийти на помощь товарищу, угодившему в полынью», – заключил Пестов.