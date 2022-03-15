РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Сотрудники полиции задержали в Подольске женщину, подозреваемую в попытке кражи одежды и обуви из магазина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от индивидуального предпринимателя о том, что неизвестная пыталась похитить одежду и обувь из торгового зала магазина на улице Академика Доллежаля. Общая сумма материального ущерба составила более 11 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 22-летнюю уроженку одной из республик ближнего зарубежья, у которой изъяли похищенное имущество. Злоумышленница сложила предметы одежды и обуви в пакеты и рюкзак и направилась к выходу, но ее остановил сотрудник торговой точки.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 158 УК РФ. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.