РИАМО - 15 мар. На подмосковном портале «Добродел» стартовало голосование по выбору родников для благоустройства, оно будет проходить по 15 апреля, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

«Портал «Добродел» существует в Подмосковье с 2015 года как онлайн-сервис для оперативной обратной связи с жителями региона. За это время число пользователей превысило 2,1 млн, решено более 2,6 млн проблем. Помимо подачи обращений, на «Доброделе» можно принять участие в опросах и голосованиях», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Она добавила, что со вторника на портале началось голосование по благоустройству родников в регионе. Те объекты, за которые жители отдадут больше всего голосов, благоустроят в первую очередь.

Чтобы проголосовать за родник, следует авторизоваться на «Доброделе» с подтвержденной учетной записью ЕСИА. Опрос проводится на странице по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/rodnik2022. На интерактивной карте нужно выбрать округ и отметить родник.

Проголосовать можно только один раз. При этом оставить комментарий на портале можно о любом роднике.

На выбор жителям Московской области представлены 103 родника. Благоустройство победителей голосования проведет министерство экологии и природопользования региона в этом году.

В прошлом году на портале «Добродел» провели 18 голосований и 39 опросов. В них поучаствовали свыше 700 тыс. пользователей.