РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Во вторник электричество могут отключить на несколько часов в деревне Борисовка подмосковного Подольска, сообщает пресс-служба администрации округа.

ПАО «Россети» — Московский регион» проводит плановое отключение электроэнергии в деревне Борисовка в период времени с 9:00 до 17:00 для проведения ревизии ЛР-501. В период заявленного времени свет отключат на 2 часа.

Кроме того, АО «Мособлэнерго» отключило электроэнергию на ул. Кирова, 45, Володи Дубинина, 5А до 12:00 в связи с подключением новых абонентов.