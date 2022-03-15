РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. Второй этап благоустройства парка «Пехорка» начался в подмосковной Балашихе в рамках губернаторской программы «Парки в лесу», на площади 16 га появятся благоустроенная набережная, профессиональное футбольное поле и зона для тихого отдыха в лесу, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров рассказал о благоустройстве парков и общественных пространств округа.

«Начался второй этап благоустройства парка «Пехорка». 3 года назад был проложен вело-пешеходный маршрут через эту территорию в лесу. Здесь запланировано организовать большое футбольное поле. В этом году там будет профессиональное покрытие, чтобы в том числе была возможность проводить профессиональные тренировки и мероприятия», - сказал Юров.

Он добавил, что будет сделана дополнительно зона отдыха с детьми, длинная набережная. Появятся пункты охраны и туалеты, зона тихого отдыха в лесной части парка.

Благоустраивая парки, зеленые оазисы стараются оставлять ближе к природе. Преображают объекты, используя экологичные и натуральные материалы.

Юров подчеркнул, что в ходе первого этапа благоустройства Пестовского парка даже детскую площадку сделали из бревен, хотя и классическую установили. Никольский парк также полностью выполнен в экологичном стиле.

«Во всех парках жители просят сохранить их первоначальную составляющую: это и разнотравие, и гранитный отсев, чтобы можно было комфортно погулять в лесу, если есть такая возможность», - пояснил глава Балашихи.

Благодаря программе «Парки в лесу» преобразят и Ольгинский лесопарк, территория которого - более 80 га. Его благоустройство активно обсуждают с жителями, которые просят сохранить максимально именно эту территорию как лес.

«Мы, безусловно, их в этом поддерживаем. Те работы, которые мы сделаем, будут проведены с максимальным сохранением имеющегося. Детские площадки, малые архитектурные формы, лавочки и фонари будут вписаны в лесной ландшафт. Мы объясняем жителям, как мы это сделаем. Они просят очистить территорию, убирать ее регулярно, должна быть организована охрана. Должно быть комфортно в любое время года», - отметил Юров.

Он добавил, что при работах максимально оставят природную составляющую объекта по примеру новой лыжероллерной трассы в Пестовском парке: она имеет интересное направление, потому что при ее создании обходили здоровые деревья.

Помимо парков, вошедших в губернаторскую программу, в этом году благоустроят сквер на улице Звездной.