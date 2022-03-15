РИАМО - 15 мар. Исследование, проведенное НАФИ, показало, что россияне при столкновении с финансовыми трудностями в период санкций намерены либо экономить деньги, отказываясь от привычных вещей, либо искать дополнительный источник заработка, пишет газета «Известия».

Экономить собираются 66% россиян, которые столкнулись с финансовыми трудностями. 25% будут в таком случае пользоваться накоплениями. При этом за экономию бюджета выступают чаще женщины (72% против 60%).

Дополнительный заработок хотят найти люди в возрасте 35-44 лет. Большинство из них – это снова женщины (56% против 49%). Те, кто младше – 19-24 года – надеются на помощь родственников.

«Положительно то, что значительная доля россиян надеется на свои силы. В то же время настораживают ответы остальной той части россиян, которые проявляют некую инфантильность в выборе предстоящей стратегии поведения, рассчитывая на помощь родственников, друзей, финансовых учреждений», – сказала руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова.

Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями со стороны недружественных стран Запада. Это произошло после начала военной спецоперации на Украине.