РИАМО - 15 мар. С 9 по 11 марта комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 64 объекта, из которых 43 земельных участка в аренду, 10 земельных участков на продажу, 3 нежилых помещения в аренду и 8 помещений на продажу, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Под строительство загородного дома в городе Ступино на право заключить договор аренды выставлен земельный участок площадью 1 547 кв. м для личного подсобного хозяйства. Участок расположен по адресу: Староситненское шоссе, срок аренды — 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 121 883,64 руб./год.

В Реутове продается помещение площадью 52,7 кв. м по адресу: ул. Котовского, д. 4, корп. 1. Помещение расположено в 5 минутах от станции метро «Новокосино» на 1 этаже многоквартирного жилого дома, имеет отдельный вход. Начальная цена – 5 637 000 руб.

Для сельхозпроизводителей в районе деревни Мартьянково городского округа Пушкинский выставлен на аукцион земельный участок площадью 2,5 га под животноводство. Срок аренды – 20 лет. Участвовать в торгах могут только физические лица и крестьянские (фермерские) хозяйства. Начальная цена – 525 000 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.