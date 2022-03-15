РИАМО - 15 мар. Все предприятия АО «АРХБУМ» в Центральном и Приволжском федеральных округах работают штатно. Нынешние объемы производства соответствуют утвержденным бизнес-планам, спрос на гофроупаковку стабилен, сообщается на сайте АО «АРХБУМ».

Конкурентные преимущества компании обеспечивают прочность ее рыночных позиций. В первую очередь к ним относится гарантированная собственная сырьевая база. Это высококачественный тарный картон Архангельского ЦБК.

«Самое важное для нас сегодня – выполнять обязательства перед клиентами и партнерами, сохранить рабочие места, обеспечить материальную поддержку нашим сотрудникам», - заверила генеральный директор АО «АРХБУМ» Ирина Шерстнева.

Сейчас производственные возможности АО «АРХБУМ» превышают 1 млрд кв. м в год. Благодаря этому компания позиционируется как лидер отечественного рынка гофропродукции по выпуску готовой продукции и по объему установленных мощностей.