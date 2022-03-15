РИАМО - 15 мар. С 7 по 13 марта комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 14 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, размещена закупка на строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) детсада на 220 мест на улице Школьной в Щелкове. Опубликована закупка на поставку оборудования мастерских для реализации предметной области «Технология» в рамках реализации мероприятия на обновление материально-технической базы в организациях, которые ведут образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательными программам.

Опубликованы закупки на выполнение работ по проектированию и капремонту стационара Раменской центральной районной больницы, поставку методического учебного сенсорного комплекса в рамках реализации мероприятия на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Размещены закупки на проектирование, строительство и поставку оборудования для пристройки на 1,5 тыс. мест к школе №7 в Долгопрудном, на поставку мебели в рамках реализации мероприятия на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Кроме того, опубликована закупка на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству, поставкой оборудования для пристройки на 550 мест к школе в селе Верзилово в Ступине.

Размещена также закупка на благоустройство общественной территории в Зарайске, на строительно-монтажные работы в школе на 275 мест в Балашихе, закупка на оказание услуг по предоставлению видеоизображения с объектов организаций и учреждений, подведомственных министерству образования Московской области, для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».