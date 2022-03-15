РИАМО - 15 мар. Работы по капитальному ремонту филиала поликлинического отделения №5 городской клинической больницы им. М.П. Кончаловского в Зеленоградском округе столицы выполнены почти на 60%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Заменили плиты перекрытий, установили новые оконные блоки и полностью отремонтировали крышу. Завершили усиление конструкций, устройство перегородок и новой стяжки полов», - рассказал замруководителя департамента капитального ремонта столицы Денис Лебедев.

По его словам, демонтажные работы в поликлинике уже завершены. В настоящее время специалисты занимаются монтажом систем отопления, водо- и электроснабжения, вентиляции и дымоудаления. Кроме того, здании выполняют отделку помещений, устанавливают лифты, идет устройство нового фасада.

После капитального ремонта в девятиэтажной поликлинике площадью более 8,6 тыс. кв. м появится возможность проводить офтальмологические операции. Для стационарного пребывания пациентов появится 10 койко-мест. В здании также оборудуют кабинет для рентген-аппарата типа U-дуги, создадут необходимые условия для использования маммографа и аппарата УЗИ.

В ходе работ в поликлинике появится система навигации, зоны ожидания, аптека и буфет, пространство сделают удобным для маломобильных граждан. На прилегающей территории выполнят озеленение.