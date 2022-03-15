РИАМО - 15 мар. Рабочие начали инженерную подготовку к восстановительным работам в лесопарке «Кусково» на востоке столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты огораживают стволы деревьев специальными коробами, ведется геодезическая разбивка территории и демонтаж старых покрытий дорожек», - сказал замглавы департамента капремонта города Сергей Мельников.

По его словам, в лесопарке готовят траншеи для прокладки кабельной канализации, чтобы убрать все провода под землю. На сегодняшний день огорожен участок между Рассветной аллеей и Кусковским просеком до экоцентра «Кусково». Сроки работ указаны на баннерах, которые размещают у ограждений.

Мельников добавил, что в лесопарке начали ограждать участок между Рассветной аллеей и улицей Юности. Вход на территорию усадьбы и путь в сторону платформы Кусково останутся открытыми. В будущем территорию лесопарка могут закрыть, оставив транзитные маршруты.

В ходе восстановительных работ в лесопарке очистят 6 прудов и канал Большого Дворцового пруда. Кроме того, обустроят детские площадки, на стадионе «Фрезер» появится многофункциональная спортивная зона.