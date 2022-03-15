РИАМО - 15 мар. Российское правительство ввело временный запрет на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны, сообщает «МИР 24».

Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Ограничения на экспорт зерна будут действовать до 30 июня, сахара – до 31 августа 2022 года. Запрет распространяется на такие зерновые культуры, как рожь, пшеница, меслин, ячмень и кукуруза.

При этом ограничительная мера имеет исключения. Так, поставки указанной продукции за пределы РФ возможны для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее федеральное правительство поручило Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис «Биржа импортозамещения». Он поможет обеспечить взаимодействие между отечественными заказчиками и производителями.