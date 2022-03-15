РИАМО - 15 мар. Со вторника в Подмосковье отменили обязательную социальную дистанцию в общественном транспорте, на объектах торговли и в других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях. Соответствующий документ подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Требование о соблюдении социальной дистанции в общественных местах и на транспорте ввели в начале пандемии. Данная мера была призвана замедлить распространение коронавируса среди населения.

С 4 марта в Московской области отменили использование QR-кодов вакцинированного и переболевшего Covid-19. Со вторника в регионе отменили обязательное ношение защитных масок.