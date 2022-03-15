РИАМО - 15 мар. В Московской области полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали запрещенные вещества в подпольных лабораториях, расположенных в частных домовладениях на территории Подмосковья. Затем товар реализовывали на торговой площадке в даркнете», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что наркотики доставляли в российские регионы с помощью курьеров, а распространяли через тайники-закладки.

Ранее полицейские ликвидировали нарколабораторию, расположенную в городском округе Солнечногорск. Из незаконного оборота изъяли крупную партию наркотиков. По подозрению в преступлении были задержаны 3 граждан Украины и житель Нижегородской области.

Члены преступной группы работали в РФ вахтовым методом. Часть злоумышленников успела скрыться на Украине, но в этом году они вновь приехали в РФ, чтобы создать новые нарколаборатории.

В начале марта было обнаружено подпольное производство, которое создали в арендованном доме в городском округе Красногорск. Полицейские задержали 2 граждан Украины, было изъято более 2,5 кг готовых синтетических наркотиков, а еще химические реактивы, спецоборудование, средства индивидуальной защиты и т.д. По оценкам экспертов, производственная мощность данной лаборатории позволяла изготавливать до 50 кг наркотиков ежемесячно.

Также полицейские задержали жителя Липецкой области. Предполагается, что мужчина был наркокурьером. У задержанного нашли закладку с производным N-метилэфедрона весом свыше 450 граммов, она была готова для транспортировки.

«В городских округах Истра и Красногорск оперативники обнаружили 4 оборудованных тайника с веществом массой свыше 3 кг. Согласно заключению экспертов, в 3 закладках находился синтетический наркотик. Содержимое одной еще исследуют специалисты», - добавила Волк.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Фигуранты данных дел находятся под стражей.