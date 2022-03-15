РИАМО - 15 мар. В Москве вечером во вторник загруженность дорог может достичь 8 баллов из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение транспорта будет местами затруднено. В основном пробки ожидаются в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Из-за строительных работ движение ограничено на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира в районе дома №198, Рижской и Лужнецкой эстакадах ТТК, Волгоградском проспекте в районе дома №45.

В вечерний час пик водителям советуют пользоваться общественным транспортом, чтобы сэкономить время в пути.