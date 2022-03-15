РИАМО - 15 мар. В 11 столичных поликлиниках установили кресла для массовых проверок здоровья сердца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Запускаем пилотный проект по кардиомониторингу в 11 городских поликлиниках. Любой желающий сможет за 1 минуту проверить сердце на специальных кардиокреслах», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, такие кресла не заменяют прием кардиолога, однако помогают оценить состояние перед посещением врача. С помощью кресла посетители поликлиник могут самостоятельно определить у себя ряд отклонений, например, фибрилляцию предсердий.

Чтобы воспользоваться креслом, понадобится ввести на экране номер полиса ОМС. При необходимости после скрининга пациент получит СМС-сообщение с рекомендацией записаться к врачу. Результаты ЭКГ появятся в электронной медицинской карте.

Ранее на кардиокреслах в центрах госуслуг «Мои документы» прошли обследования десятки тысяч москвичей.