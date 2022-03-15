РИАМО - 15 мар. Московские улицы, площади и скверы весной и летом текущего года украсят более 55 млн разных цветов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе», - перечислил Бирюков.

Он уточнил, что общая площадь клумб в мегаполисе будет 880 тыс. кв. м. Растения на них будут высаживать поэтапно, цветы будут украшать город до поздней осени.

По его словам, к майским праздникам в Москве распустятся 14 млн тюльпанов. Их луковицы высадили прошлой осенью.

«С установлением стабильной теплой погоды начнется высадка 4,6 млн саженцев виолы, в конце мая - начале июня на городских клумбах появятся 35,4 млн однолетников, всего более 100 разных сортов», - добавил вице-мэр.

Он отметил, что затем в мегаполисе будут высаживать многолетние цветы, среди которых много роз и пионов. Общее их число будет более 1,2 млн штук.

Бирюков рассказал, что число и ассортимент цветов в городе определяют на этапе проектирования клумб. Работа проводится в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления.

При выборе цветов в столице учитывается не только внешний вид, но и качество - все сорта растений адаптированы к климатическим условиям мегаполиса и гипоаллергенны.