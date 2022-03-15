РИАМО - 15 мар. В Подмосковье и Москве во вторник будет облачная с прояснениями погода, температура поднимется до плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 1 — плюс 3 градуса, в Московской области — от 0 до плюс 5 градусов.

Скорость северо-восточного ветра не будет превышать 8 м/с. Днем атмосферное давление ожидается 764 мм рт. ст., влажность воздуха прогнозируется в районе 50%.

Атмосферное давление в регионе повышается, оно днем во вторник будет значительно выше нормы. Для метеозависимых людей с сосудистыми проблемами это является внешним фактором риска. Им следует внимательно отнестись к своему здоровью.