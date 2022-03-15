РИАМО - 15 мар. Ежегодная экоакция «Сдай старые шины на «Мегабак» стартовала в Московской области, она продлится по 15 апреля, сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

Привезенные шины можно сдать в специальные контейнеры, установленные на территории площадок «Мегабак».

Предыдущая такая экоакция прошла в октябре минувшего года. Она вызвала огромный интерес у водителей и жителей области. Осенью собрали свыше 3,5 тыс. кубометров старых летних автошин.

Помимо покрышек от машин сдать на «Мегабак» можно старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна и иные виды крупногабаритного мусора.

Проект «Мегабак» является составной частью экономики замкнутого цикла. Он реализуется в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами на основе нацпроекта «Экология».​