РИАМО - 15 мар. Власти Москвы со вторника отменили обязательное ношение масок в общественных местах и пассажирском транспорте города. Решение было принято из-за улучшения эпидситуации по Covid-19.

Также в московских организациях отменили обязательное измерение температуры у сотрудников, установку разделительных перегородок на рабочих местах и другие антиковидные меры.

Ранее столичный градоначальник пояснил, что данное решение позволит оказать поддержку городскому бизнесу, который сейчас испытывает санкционное давление.

Масочный режим ввели в мегаполисе в мае 2020 года. Жители и гости столицы обязаны были надевать маски во всех общественных местах – транспорте, торговых центрах, МФЦ и других местах.

Обязательная термометрия сотрудников также была введена в начале пандемии коронавируса. Она была нужна, чтобы выявлять людей с повышенной температурой тела, которые могли быть заражены Covid-19.​

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>