РИАМО - 15 мар. Со вторника столичный аэропорт Шереметьево приостановил обслуживание пассажиров в терминале D. Решение принято из-за введенных ограничений в сфере международных авиаперевозок, сообщается на сайте воздушной гавани.

Международные рейсы ряда авиакомпаний на прилет и на вылет переведены из терминала D в С. Внутренние рейсы обслуживаются в терминале В.

Многоуровневый автомобильный паркинг и движение на привокзальной площади терминала D аэропорта также временно закрыты.

Инфраструктура Шереметьева для особых категорий пассажиров (с особенностями здоровья, с детьми) есть и в терминалах B, С. Там работают специализированные комнаты матери и ребенка, залы повышенной комфортности «Меркурий» и «Орион» для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в данных терминалах действуют 5 современных комфортабельных бизнес-залов.

В подземном межтерминальном переходе воздушной гавани круглосуточно с интервалом 7 минут будет курсировать один из двух поездов. Время в пути между станциями «Шереметьево 1» и «Шереметьево 2» составляет 3 минуты.

Некоторые страны мира ввели санкции и отменили авиасообщение с Россией. Решение было принято в ответ на проведение спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Президент РФ подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты>>