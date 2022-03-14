РИАМО - 14 мар. В Центральной России первое место по популярности отдыха по программе туристического кешбэка занимает Московский регион, сообщает портал бронирования Санатории-России.рф.

Второй этап программы весеннего кешбэка для туристов начнется 15 марта. Он распространяется на отдых по России до конца июня. Условия программы в стране не изменились: тур нужно оплатить с карты «Мир», тогда вернется 20% суммы, но не более 20 тыс. рублей, за поездку от 3 дней / 2 ночей.

В санаториях Подмосковья путевка по кешбэку обойдется в среднем в 4580 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

Рейтинг был составлен на основе анализа стоимости отдыха в санаториях России по программе кешбэка в 2022 году.

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