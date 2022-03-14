РИАМО - 14 мар. Пациенты московских больниц начали получать медизделия, которые произвели по офсетному контракту. Это инвестиции в обмен на гарантированные закупки, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В конце 2019 года мы заключили офсет с компанией «Гемамед». Инвестор обязался вложить миллиард рублей в создание высокотехнологичного импортозамещающего производства медизделий в ОЭЗ «Технополис «Москва», а город взамен будет закупать в течение 8 лет его продукцию, расходные материалы и комплектующие», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на сегодняшний день мегаполис заключил 5 офсетных контрактов, в основном с медкомпаниями.

«Они выпускают лекарства для лечения онкологии, вирусных, кардиологических, эндокринных заболеваний», - уточнил градоначальник.

Поставки лекарственных препаратов в РФ продолжаются в обычном режиме>>