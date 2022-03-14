РИАМО - 14 мар. На территории Московской области в преддверии пожароопасного сезона начинаются межведомственные проверки готовности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

«Инспектировать личный состав, технику и снаряжение будут специалисты разного профиля. Совместно они должны оценить степень готовности региона к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Проверки пройдут с 14 по 23 марта. В состав комиссий войдут специалисты лесного хозяйства и администраций городских округов, сотрудники МЧС России, МВД России и Росгвардии, министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ГКУ «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» и иных заинтересованных служб и ведомств.

Планируют провести проверки в 10 муниципалитетах области. В их числе Люберцы, Сергиево-Посадский округ, Балашиха, Солнечногорск, Луховицы, Талдомский округ, Орехово-Зуевский округ, Дмитровский округ, Шатура и Клин.

Выбор пал на те территории, которые больше всего подвержены опасности возникновения лесных пожаров.

Предстоит проверить техническое состояние автопарка, беспилотных летающих аппаратов, пожарного оборудования, инвентаря и иных средств тушения возгораний, а также нормативно-правовые и распорядительные документы.

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