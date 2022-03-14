РИАМО - 14 мар. Чтобы определить проблемы в стройотрасли на фоне санкций, введенных странами Запада, власти Москвы встречаются с представителями бизнеса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы проводим серию встреч с московским бизнесом, для того чтобы определить ситуацию, состояние, проблемы и наметить пути их решения, выработать совместные меры. Параллельно работаем с правительством РФ, совместно формируя планы поддержки экономики и социальной сферы страны», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он уточнил, что сфера строительства является одной из ключевых и создает большой экономический эффект. Градоначальник отметил важность стабильного функционирования этой сферы.
Собянин подчеркнул, что по объемам строительства Москва бьет рекорды. Так, в 2021 году построили 8 млн кв. м жилья и еще столько же коммерческого. Таких показателей не было даже во время СССР, когда шло массовое строительство.
Он напомнил, что в мегаполисе идет работа по реализации Адресной инвестиционной программы, она составляет на этот год около 700 млрд рублей.
Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли>>
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