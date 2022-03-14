РИАМО - 14 мар. Чтобы определить проблемы в стройотрасли на фоне санкций, введенных странами Запада, власти Москвы встречаются с представителями бизнеса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы проводим серию встреч с московским бизнесом, для того чтобы определить ситуацию, состояние, проблемы и наметить пути их решения, выработать совместные меры. Параллельно работаем с правительством РФ, совместно формируя планы поддержки экономики и социальной сферы страны», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что сфера строительства является одной из ключевых и создает большой экономический эффект. Градоначальник отметил важность стабильного функционирования этой сферы.

Собянин подчеркнул, что по объемам строительства Москва бьет рекорды. Так, в 2021 году построили 8 млн кв. м жилья и еще столько же коммерческого. Таких показателей не было даже во время СССР, когда шло массовое строительство.

«Помимо этого, созданы большие заделы на будущее. Выдали градостроительной документации на порядка 120 млн кв. м жилой недвижимости, разрешений на строительство на 60 млн кв. м», - добавил мэр.

Он напомнил, что в мегаполисе идет работа по реализации Адресной инвестиционной программы, она составляет на этот год около 700 млрд рублей.

Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли>>