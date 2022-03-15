РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. Офис МФЦ в микрорайоне Юбилейный в подмосковном Королеве во вторник не будет оказывать услуги, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

Офис находится по адресу: микрорайон Юбилейный, ул. Пионерская, 1/4.

В офисе проводятся работы по перенастройке сетевого оборудования. Во время проведения работ отделение будет работать в режиме консультирования.

Оформить заявления самостоятельно можно на портале госуслуг и на uslugi.mosreg.ru. Задать вопросы можно по телефону: 8(800)550-50-30, далее 3, доб. 52258, 52259, 52260, 52310.​