РИАМО - 14 мар. В текущем году за внебюджетные деньги на территории Московской области возведут 8 общеобразовательных школ, 16 детских садов и 18 объектов здравоохранения. Также регион является лидером по вводу жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Каждый год в Подмосковье возводят порядка 8-9 млн кв. м недвижимости. На долю крупных компаний приходится 70% всех многоквартирных домов. Сейчас в области свою деятельность ведут 255 застройщиков, в стройке более 1,6 тыс. многоквартирных домов.

Также в текущем году в области планируют возвести за внебюджетные деньги 8 общеобразовательных школ, 16 детских садов и 18 объектов здравоохранения.

Губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что в Московской области 23,2 тыс. участников долевого строительства ждут свои квартиры.

«У нас большая программа по восстановлению прав обманутых дольщиков. Многие из ведущих строительных компаний России, которые работают в Подмосковье, решают эту задачу. Для нас очень важно в 2023 году уже раз и навсегда эту тему закрыть», - сказал он.

Всего на стройплощадках региона трудятся около 34 тыс. человек. Одной из приоритетных задач правительства региона является сохранение рабочих мест. Так, на федеральном уровне сейчас работает антикризисный штаб, где обсуждаются системные меры по поддержке застройщиков.

Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки в стройотрасли для минимизации санкций>>