РИАМО - 14 мар. Строители приступили к возведению второго этажа школы в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Учебное здание рассчитано на 2,2 тыс. мест. Там идут монолитные работы на уровне второго этажа. Выполняются армирование и бетонирование вертикальных конструкций второго этажа, армирование и бетонирование плиты перекрытия второго этажа, устройство инженерных сетей. Работы идут с опережением графика.

В возведении учебного учреждения принимают участие 160 человек и 10 единиц техники. Высота здания – 4 этажа, площадь – 30 тыс. «квадратов».

Около школы построят стадион, а еще установят детские игровые комплексы, обустроят площадки для проведения общешкольных мероприятий.

Школу планируют сдать к 1 сентября 2023 года.

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