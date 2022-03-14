РИАМО - 14 мар. В столице предприниматель по ошибке отнес на помойку вместе с мусором 13 млн рублей, которые собирался отвезти в банк для погашения кредита, сообщает РЕН ТВ.

Недоразумение произошло 10 марта в 3-м Крутицком переулке. После того, как мужчина отнес все пакеты, которые были у него в руках, в мусор, он продолжил заниматься своими делами.

Спохватился о пропаже бизнесмен только через 3 часа. Мужчина поспешил вернуться к помойке, однако пакет с деньгами он там не нашел.

После этого он отправился к правоохранителям, которые теперь разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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