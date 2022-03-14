РИАМО - 14 мар. Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что Россия обладает достаточным запасом лекарств, в том числе жизненно необходимых, для обеспечения граждан. Работа фармпроизводств и стабильные поставки лекарств в аптеки и больницы сегодня имеют особое значение, сообщает пресс-центр регионального парламента.

«В настоящее время особое значение имеет обеспечение стабильных поставок, поступление качественных и доступных по цене лекарств как в аптечную, так и в госпитальную сеть. Приоритетным является обеспечение бесперебойной работы фармпроизводств в стране. Важно, чтобы необходимая продукция продолжала производиться, а коллективы предприятий продолжили свою работу», - отметил Голубев.

За обеспечение льготными лекарствами жителей Подмосковья отвечает ГБУ МО «Мособлмедсервис». Предприятие включено в реестр добросовестных поставщиков, имеет сертификат соответствия требованиям Государственного стандарта поставки. Партнерами учреждения являются российские заводы-производители и крупные национальные дистрибьюторы.

Всего в Подмосковье насчитывается 608 тыс. льготников. Объем средств бюджета на лекарственное обеспечение и расходные материалы в 2022 году составит почти 18 млрд рублей, включая федеральные средства.

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