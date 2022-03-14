РИАМО - 14 мар. В Московской области создано мобильное приложение, с помощью которого управляющие многоквартирными домами (МКД) региона смогут контролировать уборку своих дворовых территорий, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

«Дворы - это 8,53 млн жителей региона, каждый из них имеет право на чистую и опрятную территорию. Содержать придомовую территорию в чистоте помогут неравнодушные соседи - управдомы. Используя мобильное приложение, председатели МКД будут фиксировать нарушения и направлять задания дворникам», - отметила руководитель Главного управления содержания территорий области Светлана Аипова.

По ее словам, если задание успешно выполнено, то администрация округа примет работу и проинформирует об этом управдома. В том случае, если дворник не справится с задачей, то инспектор ГУСТ добьется наведения порядка во дворе административными мерами.

В зимнее время в чек-листе уборки во дворах будут отражены позиции по мусору в урнах и на контейнерной площадке, неубранным снегу и гололеду на проезде, парковке и пешеходных дорожках, а еще наличие аварийных деревьев и поврежденных элементов на детской площадке.

Летом вместо замечаний по уборке снега управдомы будут следить за наличием смета на покрытиях и мелкого мусора на газоне.

Мобильное приложение будет доступно на платформах Android и IOS на следующей неделе.